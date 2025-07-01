Аналитик Беляев назвал усиление контроля за финансами борьбой с нелегальными операциями

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу изменения в статью 86 Налогового кодекса, которые касаются контроля за банковскими операциями. Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью радио Sputnik рассказал о причинах и последствиях этих изменений.

Если переводы на банковскую карту являются доходом, например, оплата аренды жилья, неофициальная зарплата, переводы за товары и услуги без статуса самозанятого, а также регулярные крупные переводы от сторонних лиц, то ФНС вправе затребовать пояснения и при необходимости доначислить налог на доходы или налог на профессиональный доход.

Кроме того, с 1 июля Федеральная служба по финансовому мониторингу получит полномочия временно блокировать частные переводы на банковские карты граждан сроком до 10 дней без судебного решения. Если подозрительные переводы найдут подтверждение в правоохранительных органах, срок может быть увеличен до 30 дней.

Михаил Беляев считает, что эти меры направлены на борьбу с нелегальными финансовыми операциями.