Аналитик Беляев назвал довольно рискованным инструмент вложения денег в криптовалюту | 360°

Деньги 02 мая 2024, 17:46 Аналитик Беляев назвал довольно рискованным инструмент вложения денег в криптовалюту

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Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с изданием «Москва 24» назвал достаточно рискованным инструмент вложения денег в криптовалюту, которая сильно подвержена волнам спроса и предложения.

Действительно существует какая-то вероятность, что стоимость единицы возрастет, но точно так же есть и опасность, что она может моментально обрушиться, передала слова аналитика «Вечерняя Москва».

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Также следует помнить, что криптовалюты используют для теневых и криминальных операций, которые никак не контролируются, добавил Беляев.

Ранее СМИ писали, что десятки вкладчиков пытаются штурмовать офис криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Они требуют возвращения активов, которые были заморожены компанией несколько дней назад.