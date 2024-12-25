Аналитик Беляев: государство не сможет обязать компании выплачивать 13-ю зарплату

Государство не может принудить коммерческие организации выплачивать 13-ю зарплату в обязательном порядке. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».
Специалист отметил, что по закону, власти могут регулировать минимальную заработную плату, длительность рабочих дней и отпуска, но 13-я зарплата — это инструмент мотивации сотрудников, а не обязательное условие для бизнеса.
Государство может предложить компаниям различные механизмы стимулирования сотрудников, но не обязать их внедрить конкретный способ вознаграждения, подчеркнул Беляев.
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