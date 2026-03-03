Финансист Бадалов не поддержал возможное введение «периода охлаждения» при снятии наличных денег

В российских банках рассматривают возможность введения «периода охлаждения» при снятии наличных денег, чтобы защитить клиентов от мошенников. Однако финансовый аналитик Лазарь Бадалов в беседе с «Ридусом» выразил сомнения в эффективности этой меры.

Сейчас кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче денег на руки. Участники Уральского форума кибербезопасности в финансах считают, что «охлаждение» станет дополнительной помехой для мошенников. Проект уже поддержали представители «Т-банка», «Сбера», НСПК и правоохранительных органов.

Бадалов считает, что пострадать от нововведения могут сами клиенты: «Мало того, что человеку заблокируют карту — он теперь и в кассе должен с сотрудником банка очно каким-то образом доказать, что он не жертва мошенников. А как будет рядовой сотрудник банка определять, жертва перед ним или не жертва?»

Эксперт также отметил, что действующие ограничения на выдачу наличных уже вызывают недовольство клиентов, которые пытаются снять деньги и оказываются заложниками ситуации.