Аналитик Астафьев спрогнозировал курс доллара в пределах 78-82 рублей

Управляющий фондом и создатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев поделился прогнозом динамики курсов валют в августе. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, основным событием месяца станет публикация итогов июльского заседания Центрального банка России, намеченная на 6 августа. Итоги совещания зададут вектор ожиданиям относительно дальнейшей монетарной политики.

«В начале месяца на курсы влияет сезонный „дивидендный эффект“, но уже к 20–28 августа наступит пик налогового периода — компании начнут активно продавать валюту для уплаты налогов, что традиционно укрепляет рубль», — заявил аналитик.

Прогноз Астафьева на август выглядит следующим образом: доллар — 78–82 рубля, евро — 90–94, юань — 10,9–11,3.