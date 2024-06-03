Сегодня 18:10 Аналитик Антонов заявил, что в июне доллар может стоить 87,3–94,3 рубля
Курс доллара в июне может колебаться в достаточно широком диапазоне. Об этом
«Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По его словам, курс американской валюты может составлять от 87,3 до 94,3 рубля. Это будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, от итогов заседания ЦБ, которое состоится 7 июня. Кроме того, на курс валюты будет влиять и то, о чем договорятся страны ОПЕК+ на ближайшей встрече.
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