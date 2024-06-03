Аналитик Антонов заявил, что в июне доллар может стоить 87,3–94,3 рубля

Курс доллара в июне может колебаться в достаточно широком диапазоне. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, курс американской валюты может составлять от 87,3 до 94,3 рубля. Это будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, от итогов заседания ЦБ, которое состоится 7 июня. Кроме того, на курс валюты будет влиять и то, о чем договорятся страны ОПЕК+ на ближайшей встрече.

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте