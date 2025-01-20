Аналитик Антонов заявил, что цена биткоина может достичь 130 тысяч долларов

К концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов, если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом RT.