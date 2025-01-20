Аналитик Антонов заявил, что цена биткоина может достичь 130 тысяч долларов

К концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов, если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом RT.
Специалист отметил, что сейчас рынок движется в диапазоне 20% (90 — 108,4 тысячи долларов), при этом верхняя граница возможных прорывов составляет 113 тысяч долларов. Однако, по мнению Антонова, многое будет зависеть от заседания ФРС США 29 января и заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла.
Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» начался в Подмосковье
Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале
Более 56 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2024 году
Стало известно имя женщины, которую нашли убитой в «Запорожце» Куценко
Санкции Запада против Грузии объяснили отказом противостоять России
Трамп восстановит смертную казнь во всех американских штатах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте