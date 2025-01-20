Аналитик Антонов заявил, что цена биткоина может достичь 130 тысяч долларов

К концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов, если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом RT.

Специалист отметил, что сейчас рынок движется в диапазоне 20% (90 — 108,4 тысячи долларов), при этом верхняя граница возможных прорывов составляет 113 тысяч долларов. Однако, по мнению Антонова, многое будет зависеть от заседания ФРС США 29 января и заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла.

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