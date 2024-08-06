Обвал на мировых фондовых рынках сказался и на Мосбирже. Там индекс на старте торгов снизился на 1,45%, сообщил Life .

Как рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, такая ситуация способна стать хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций.

«Когда все валится, надо покупать, а на росте — распродавать», — пояснил эксперт.

При этом специалист посоветовал тщательно выбирать компании для вложений.