Аналитик Антонов: обвал на фондовых рынках — хорошая возможность для долгосрочных инвестиций

Обвал на мировых фондовых рынках сказался и на Мосбирже. Там индекс на старте торгов снизился на 1,45%, сообщил Life.

Как рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, такая ситуация способна стать хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций.

«Когда все валится, надо покупать, а на росте — распродавать», — пояснил эксперт.

При этом специалист посоветовал тщательно выбирать компании для вложений.

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