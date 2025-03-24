Аналитик Антонов: новые купюры можно сдать в банк, если их не принимает банкомат
Некоторые банкоматы в России продолжают испытывать трудности с распознаванием новых пятитысячных купюр. Опрошенные RT аналитики связывают это с отсутствием технического обслуживания устройств иностранного производства из-за санкций.
Так, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рекомендовал пользоваться банкоматами с пометкой о поддержке новых купюр или установленными недавно, а также сдавать купюры в банки.
«Устройства физически не могут распознать новые защитные элементы купюр, так как их программное обеспечение не обновлялось длительное время из-за санкций», — объяснил специалист.
Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева подчеркнула, что чаще всего проблемы возникают и с поврежденными, мятыми или грязными купюрами. Она предложила обменивать такие банкноты в банке или использовать другие банкоматы.