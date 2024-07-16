Аналитик Антонов назвал вклад с годовой доходностью 16–18% лучшим инструментом для сбережения денег

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с Life рассказал, куда можно вложить сбережения на фоне возможного повышения ключевой ставки.

По словам эксперта, на данный момент абсолютным лидером среди инструментов, которыми пользуются инвесторы, является вклад с годовой доходностью в пределах 16–18%. Антонов уточнил, что депозиты суммой до 1,4 миллиона рублей застрахованы АСВ.

Как рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, сейчас стоит взять паузу и дождаться итогов заседания Центробанка. Регулятор может поднять ставку сразу до 18%, а это, в свою очередь, поспособствует дальнейшему улучшению условий по вкладам.