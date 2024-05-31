Аналитик Антонов назвал открытие банковского вклада наиболее оптимальный вариантом увеличить сбережения

Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку на заседании 7 июня. В связи с этим наиболее оптимальным и наименее рискованным вариантом увеличить сбережения будет открытие банковского вклада, сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с Life.

По словам эксперта, средства будут застрахованы системой страхования вкладов, по истечении срока деньги можно легко снять. Клиент получит гарантированный доход, поскольку процентная ставка зафиксирована на весь период вклада.

Что касается долгосрочного горизонта инвестирования, здесь стоит обратить внимание на промышленный майнинг и ЦФА (цифровые финансовые активы), отметил Антонов.