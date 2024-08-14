Аналитик Антонов: на ослабление рубля на этой неделе повлияли несколько факторов

Аналитик Антонов: идет постепенный рост спроса на иностранную валюту

На ослабление рубля, которое можно наблюдать на этой неделе, повлияли сразу несколько факторов. Об этом в беседе с Life рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Одна из причин ослабления российской валюты — восстановление более эффективной системы расчетов за импорт и экспорт. По словам Антонова, это может привести к росту спроса на евро и доллары.

Другим фактором, который поспособствовал снижению курса рубля, стало ограниченное предложение валюты из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки. Также ожидается, что ЦБ на следующем заседании пойдет на еще одно повышение ставки, добавил эксперт.

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