Аналитик Антонов: геополитическая нестабильность влияет на рост цен на золото

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT объяснил, что геополитическая нестабильность в мире является одним из ключевых факторов, влияющих на рост мировых цен на золото.

Конфликты и напряженность, особенно на территории Украины и на Ближнем Востоке, заставляют инвесторов искать надежное укрытие для своих активов, что способствует росту спроса на золото и, следовательно, увеличению его стоимости.

«Введение высоких тарифов на импорт из Китая, Канады и Мексики усиливает напряженность в мировой торговле», — добавил Антонов.

Он также отметил, что золото сохраняет тенденцию к росту, но длительность этого тренда предсказать сложно. По его словам, если инвесторы начнут фиксировать прибыль, это может привести к коррекции цен. Однако при сохранении геополитической нестабильности цены на золото могут продолжить расти, приближаясь к отметке в 3060 долларов за унцию.