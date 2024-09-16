Аналитик Антонов допустил рост курса BTC
Курс биткоина (BTC) имеет потенциал для роста этой осенью, утверждает финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Он прокомментировал недавнее падение криптовалюты 14 сентября до уровня 58 тысяч долларов и поделился своим взглядом на дальнейшие перспективы в беседе с «Известиями».
По словам Антонова, технические показатели остаются благоприятными для возобновления роста биткоина. Ключевыми уровнями для анализа являются сопротивление на отметке 61,45 тысячи долларов и поддержка на уровне 57,3 тысячи долларов. Для того чтобы подтвердить восходящий тренд, инвесторы должны преодолеть уровни 61,5 тысячи долларов и 65 тысяч долларов до 26 сентября. Хорошим показателем будет закрытие дня около 59,5 тысячи долларов.
Кроме того, Антонов отметил, что важным событием предстоящей недели станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла.