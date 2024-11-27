Аналитик Антонов: до конца 2024 года стоимость биткоина может достигнуть 95 тысяч долларов

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост биткоина и Ethereum до конца текущего года. Об этом сообщили « Известия ».

По мнению специалиста, стоимость Ethereum может достигнуть 4,1 тысячи долларов (455 тысяч рублей), биткоина — 95 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей). Эксперт назвал благоприятными внешние факторы для крипторынка.

«Надо также учитывать, что с начала года биткоин подорожал на 133% и в конце года компании будут фиксировать прибыль, чтобы показать хорошую доходность своим инвесторам в IV квартале и за 2024 год», — отметил специалист.

Ethereum, добавил аналитик, остается «токеном, вышедшим из моды». Однако Антонов указал на серьезный потенциал валюты для возрождения.