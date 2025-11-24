Аналитик «Альфа-Форекса» Шнейдерман спрогнозировал, что к Новому году курс доллара составит 77,5–85 рублей

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман поделился с RT своими прогнозами по курсу валют на новогодние праздники.

Эксперт отметил, что в конце осени рубль демонстрирует укрепление по отношению к иностранным валютам. Однако ситуация может измениться до Нового года из-за макроэкономических факторов, денежно-кредитной политики ЦБ и геополитической обстановки.

Если не произойдет серьезных изменений во внутренней и внешней политике, то курс доллара США на Новый год может составить 77,5–85 рублей, евро — 89–93 рублей, а юань — около 11 рублей.

«Сегодня внебиржевой валютный рынок России надежно изолирован от спекулятивных колебаний и внешнего влияния», — подчеркнул Шнейдерман.

Среди ключевых факторов поддержки рубля он назвал макроэкономическую стабильность, уровень ключевой ставки, низкую активность импортеров и замедление потребительского спроса.