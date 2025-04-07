Аналитик Александров: цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель

Аналитик из «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров рассказал в беседе с RT, что цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель, если она упадет ниже уровня в 60–61 доллар.
Это крайне некомфортно для бюджета страны, ориентированного на стоимость нефти в рублях около 6,7 тысячи рублей за баррель.
Если реализуются риски рецессии, то возрастет вероятность снижения потребления нефти на фоне роста добычи странами ОПЕК+, отметил Александров. При этом через некоторое время с рынка могут уйти производители нефти вне ОПЕК с высокой себестоимостью.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 63 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года.
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