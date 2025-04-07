Аналитик Александров: цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель

Аналитик из «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров рассказал в беседе с RT , что цена на нефть может опуститься до 50 долларов за баррель, если она упадет ниже уровня в 60–61 доллар.

Это крайне некомфортно для бюджета страны, ориентированного на стоимость нефти в рублях около 6,7 тысячи рублей за баррель.

Если реализуются риски рецессии, то возрастет вероятность снижения потребления нефти на фоне роста добычи странами ОПЕК+, отметил Александров. При этом через некоторое время с рынка могут уйти производители нефти вне ОПЕК с высокой себестоимостью.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 63 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года.