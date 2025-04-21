Аналитик Александров назвал золото и складскую недвижимость перспективными активами
Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в интервью сайту RT поделился информацией о том, какие активы могут привлечь инвесторов уже сегодня.
Специалист отметил, что помимо золота на среднесрочном горизонте внимания заслуживают валютные еврооблигации, особенно суверенные российские выпуски. Также представляет интерес складская недвижимость.
По мнению Александрова, серебро пока отстает от золота, но имеет потенциал для опережающего роста, если золото продемонстрирует более сильное ценовое движение.
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