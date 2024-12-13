«Альфа-Форекс»: в 2024 году зарубежный бизнес потерял до 80 млрд долларов от ухода с российского рынка

Убытки иностранных компаний, ушедших из России в 2024 году, могут достигать 50-80 миллиардов долларов. Ориентировочные расчеты провел руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, опираясь на открытые данные из российских и зарубежных источников, пишет News.ru .

Специалист отметил, что часть ушедших компаний остались на российском рынке, открыв для этого новые юридические лица, к примеру, на Ближнем Востоке.

Теперь они поставляют свои товары в России под обновленным брендом. У небольшого бизнеса нет ресурсов для подобного ребрендинга, поэтому они предпочитают оставаться в РФ, добавил Шнейдерман.