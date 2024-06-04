«Альфа-Форекс»: с 1 июля санкционные платежи по кредиту встанут в последнюю очередь

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, который изменит порядок погашения кредитов. В беседе с Lifе руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о деталях новых правил.

Ранее при возникновении просрочки санкционные платежи вставали в первую очередь на погашение. Теперь же штраф и неустойка будут занимать место после процента за пользование кредитом и тела долга, пояснил эксперт.

Основная часть суммы в таком случае будет уменьшаться, долговая нагрузка — сокращаться. В дальнейшем заемщику станет легче обслуживать кредит.

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