Алекперова признали самым богатым россиянином по дивидендному доходу

Первое место в рейтинге богатейших россиян по дивидендному доходу занял основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом сообщил журнал Forbes .

По данным издания, доход Алекперова за 2023 год составил около 177,4 миллиарда рублей, а за 2022 — 155,7 миллиарда. Журналисты подчеркнули, что компания «Лукойл» — одна из немногих, кто выплачивал дивиденды как в 2022, так и в 2023 годах.

Ранее Forbes раскрыл имена самых богатых мужчин и женщин планеты. Ими оказались основатель компании Amazon Джефф Безос и наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая является внучкой изобретателя краски для волос Эжена Шуллера.

Состояние американского бизнесмена журнал оценил в 131 миллиард долларов, а французской предпринимательницы — в 49,3 миллиарда долларов.