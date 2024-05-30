Адвокат Жорин посоветовал давать деньги в долг с помощью перевода на карту

Чтобы одолжить близкому деньги, но не обременять себя расписками, достаточно просто перевести средства человеку на карту. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт рассказал, что для того, чтобы доказать факт того, что деньги действительно одалживали, будет достаточно банковской транзакции. Достаточно будет заказать соотвествующий документ в банке или его приложении.

Кроме того, добавил юрист, лучше вести все обсуждения долга в переписках. Они также смогут доказать, что человек давал деньги в долг другому.