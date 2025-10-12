Адвокат Богомолов отметил, что магазины обязаны принимать поврежденные купюры при сохранности серийного номера

Адвокат Виталий Богомолов объяснил RT , что магазины обязаны принимать бумажные деньги с незначительными повреждениями, такими как потертости, надрывы и утраченные уголки, при условии сохранности серийного номера.

Как отметил специалист, если серийные номера загрязнены, но цифры остаются читаемыми, купюры все равно подлежат приему. Записи на деньгах не лишают их платежеспособности, однако такие банкноты изымаются из оборота при поступлении в банк, добавил aif.ru.

Юрист подчеркнул неправомерность отказов магазинов в приеме купюр с незначительными дефектами, посоветовав ссылаться на указание Банка России о признаках платежеспособности банкнот и порядке их обмена. В случае неэффективности можно зафиксировать жалобу в книге отзывов и обратиться в Роспотребнадзор.

Поврежденные купюры можно обменять в любом банке, работающем с наличными. Кассир либо сразу произведет обмен, либо отправит купюру на экспертизу в Банк России. Все операции проводятся бесплатно, заключил Богомолов.