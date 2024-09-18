Адвокат Астахов рассказал, что можно вернуть деньги за невозвратный авиабилет
Все авиакомпании, независимо от того, являются ли они государственными или частными, действуют в рамках нормативных актов, установленных Минтрансом России. Об этом сообщил заслуженный юрист и адвокат Павел Астахов в своей авторской программе на радио Sputnik.
Он объяснил, что среди этих документов находится приказ N82, который предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги даже за билеты, которые обычно не подлежат возврату.
Согласно этому документу, возврат средств возможен в случаях отмены или задержки рейса, указанного в билете. Также возможно вернуть деньги, если рейс выполняется не по расписанию или если пассажир не смог отправиться из-за отсутствия свободного места на рейс в заявленную дату.
Возврат также допускается, если человек задержался в аэропорту в результате длительной проверки. Наконец, средства можно вернуть в случае болезни самого пассажира или его близкого родственника, который путешеует с ним на борту.