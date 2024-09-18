Адвокат Астахов рассказал, что можно вернуть деньги за невозвратный авиабилет

Все авиакомпании, независимо от того, являются ли они государственными или частными, действуют в рамках нормативных актов, установленных Минтрансом России. Об этом сообщил заслуженный юрист и адвокат Павел Астахов в своей авторской программе на радио Sputnik .

Он объяснил, что среди этих документов находится приказ N82, который предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги даже за билеты, которые обычно не подлежат возврату.

Согласно этому документу, возврат средств возможен в случаях отмены или задержки рейса, указанного в билете. Также возможно вернуть деньги, если рейс выполняется не по расписанию или если пассажир не смог отправиться из-за отсутствия свободного места на рейс в заявленную дату.

Возврат также допускается, если человек задержался в аэропорту в результате длительной проверки. Наконец, средства можно вернуть в случае болезни самого пассажира или его близкого родственника, который путешеует с ним на борту.