Первым из них являются инвестиции в акции и облигации, которые способны приносить прибыль. Дивидендные выплаты от акций тех компаний, которые регулярно их предоставляют, создают стабильный доход. Купонные выплаты по облигациям обеспечивают своевременные процентные поступления до момента их погашения.

Также интересным вариантом является вложение в недвижимость. Приобретение квартиры для аренды может стать источником постоянного дохода, а инвестиции в коммерческую недвижимость, такую как офисные помещения, магазины и склады, также могут приносить арендные поступления.

Кроме того, депозиты и вклады являются хорошим способом пассивного дохода. Размещение денег на банковских депозитах с накопительными процентами представляет собой простой способ заработка. Также можно рассмотреть финансовые платформы, предлагающие краткосрочные вклады с высокой процентной ставкой.