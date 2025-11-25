День, когда рынок говорит на одном языке: 30 ноября состоится Investment Leaders Forum&Award*

Тридцатого ноября состоится Investment Leaders Forum&Award («Форум и премия Лидеров инвестиций») — событие, где встретятся аналитика, опыт и энергия лидеров. Честный разговор о будущем рынка. Без воды и теории — только практика, цифры и кейсы от тех, кто реально двигает инвестиции вперед: управляющих компаний, брокеров, эмитентов, венчурных инвесторов и технологических предпринимателей.

В программе — 8 деловых треков: инвест-реальность 2026, долговой рынок 360, альтернативные инвестиции, цифровое настоящее и будущее, нишевые активы и предметы коллекционирования, конференция «Новый русский венчур».

Среди спикеров — Владимир Брагин (Альфа-Капитал), Ирина Ахмадуллина (шоу «Деньги не спят»), Роман Кожура (Сбер), Егор Диашов (ИК «Диалот»), Ольга Коношевская (инвестиционный советник), Евгений Коган (Bitkogan**), Артем Бабинков (Московская биржа). Это те, кто не просто следит за рынком, а формирует его.

Кульминацией дня — Премия Investment Leaders в более чем 30 номинациях: от фондового рынка и финтеха до устойчивого развития и финансовой грамотности.

* «Форум и премия Лидеров инвестиций»

** «Биткоган»