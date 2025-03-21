Звезду московского бурлеска перепутали со стриптизершей и избили во время шоу

Танцовщицу кабаре Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили во время шоу в Москве за то, что она отказалась раздеваться. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Избиение «актрисы бурлеска № 1 в России», как сама называет себя Бежецкая, произошло в одном из московских баров. Артистка выступала с шоу в Международный женский день. Когда она готовилась в очередной раз выйти на сцену, на нее напала гостья. Неизвестная женщина пыталась расцарапать ей лицо.

Позже к нападению подключился и возлюбленный буйной посетительницы. Он схватил Бежецкую и толкнул ее в стеклянный шкаф. Выяснилось, что таким образом гости хотели разобраться с актрисой за то, что она отказалась оголиться. Пара приняла ее за стриптизершу и требовала соответствующую программу выступления.

Осколок стекла, который впился в ногу звезды кабаре, не помешал ей продолжить выступление. Однако ночью она все равно обратилась в больницу, потому что боль не проходила и рану пришлось зашивать.

Помимо Бежецкой, в тот вечер пострадали еще две танцовщицы: одна сломала ногу, у другой случился нервный срыв. Обе девушки застали сцену потасовки с коллегой и сказали, что теперь боятся выходить на сцену.