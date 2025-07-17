Звезда «Морских дьяволов» Архипов оказался серийным угонщиком

Полицейские задержали актера Максима Архипова по обвинению в угоне иномарки в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан Максим Архипов. Он обвиняется в угоне машины Toyota RAV4 в поселении Внуковском», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автомобиль угнали еще в ноябре 2024 года. Через восемь месяцев подозреваемого установили и задержали. Актер стал фигурантом уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере. Ему уже избрали меру пресечения.

Архипов известен ролями в сериалах «Морские дьяволы», «Условный мент — 2», «Чужой».

По данным Mash, актера давно не приглашали сниматься, ему приходилось подрабатывать грузчиком. Архипова занесли в черный список все каршеринги за нарушения правил дорожного движения.

Ранее актера Сергея Базанова, сыгравшего Демида в сериале «Слово пацана», обвинили в убийстве, совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений.