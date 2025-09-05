Журналистку Ратникову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск ведущую телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову**. Об этом сообщил сайт ведомства.

Основанием для розыска стало нарушение статьи Уголовного кодекса. В каком именно преступлении подозревают Ратникову*, на сайте не указали.

Ранее против журналистки и нескольких ее коллег возбудили уголовные дела за публикацию недостоверных сведений о российской армии, а также за неисполнение обязанностей иноагента. Фигурантами стали главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко** и ведущая Екатерина Котрикадзе**.

Дела возбудили после фейкового поста в Telegram о событиях в Буче. Сообщение опубликовал в декабре 2022 года главный редактор канала «Дождь»*.