Журналистке Курмашевой вынесли приговор по делу о фейках про российскую армию

Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии по делу о фейках про ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Суд в Тарастане приговорил редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву к  6,5 года лишения свободы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинительный приговор журналистке вынесли 19 июля. Ее обвинили в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Фейки содержались в книге, которую она выпустила.

Курмашеву арестовали в октябре 2023 года. Также известно, что у женщины есть американское гражданство. До этого власти США запросили доступ и материалы дела журналистки. Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Мэттью Миллер, в Штатах встревожились из-за ареста женщины.

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