Живодера из Петербурга отправили в колонию за жестокое убийство мужчины в подвале

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал 35-летнего мужчину виновным в совершении особо жестокого преступления. Происшествие случилось в подвале дома на 5-й Красноармейской улице в новогоднюю ночь 2025 года. Об этом сайту petrograd.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным правоохранителей, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 52 травм разными предметами. Свидетели описывали злоумышленника как чрезвычайно жестокого человека, который известен издевательствами над животными: он поджигал кошек, издевался над голубями, скручивая им головы, и получал удовольствие от мучений несчастных существ.

Несмотря на явку с повинной, суд приговорил фигуранта к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.