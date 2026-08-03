Жительницу Урала приговорили к принудительным работам за погром в магазине

Серовский районный суд приговорил местную жительницу к двум с половиной годам принудительных работ за погром в продуктовом магазине. Об этом сайту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что 1 февраля 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила конфликт в магазине из-за недовольства качеством обслуживания. В результате фигурантка нанесла топором повреждения витринам и холодильному оборудованию, причинив материальный ущерб на сумму более 259 тысяч рублей.

Продавцы были вынуждены укрыться на складе. Нарушительницу задержал наряд полиции.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Помимо отбывания наказания, осужденная обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Материальный ущерб судом удовлетворен частично — в сумме 159,4 тысячи рублей, так как еще 100 тысяч рублей женщина возместила потерпевшей стороне добровольно до вынесения приговора.