Жительницу Удмуртии будут судить за мошенничество с чужой квартирой

В Глазове будут судить 39-летнюю женщину, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Предположительно, женщина нашла объявление о продаже квартиры и связалась с ее владельцем. Она договорилась с продавцом о покупке и предъявила ему поддельный чек о переводе 5,8 миллиона рублей.

Думая, что деньги уже на счету, мужчина подписал договор купли-продажи. Но поняв, что его обманули, обратился в полицию. Пострадавшему уже полностью возместили ущерб, а женщину ждет суд.