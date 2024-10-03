Жительницу Удмуртии будут судить за мошенничество с чужой квартирой
В Глазове будут судить 39-летнюю женщину, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.
Предположительно, женщина нашла объявление о продаже квартиры и связалась с ее владельцем. Она договорилась с продавцом о покупке и предъявила ему поддельный чек о переводе 5,8 миллиона рублей.
Думая, что деньги уже на счету, мужчина подписал договор купли-продажи. Но поняв, что его обманули, обратился в полицию. Пострадавшему уже полностью возместили ущерб, а женщину ждет суд.
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