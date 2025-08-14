Жительницу Свердловской области задержали по делу о жестоком убийстве отца

Правоохранители задержали 47-летнюю жительницу Тавды Свердловской области по подозрению в убийстве отца. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Трагедия произошла в одной из квартир на улице Карла Маркса. По версии следствия, фигурантка, находясь в состоянии опьянения, схватила нож и 27 раз ударила родственника. Полученные ранения оказались смертельными.

Пострадавший скончался на месте. Женщина свою вину не признает.