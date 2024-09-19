Жительницу Свердловской области осудили за жестокое убийство мужа
В Березовском осудили 36-летнюю женщину, которая с особой жестокостью расправилась со своим мужем. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.
В октябре 2022 года супруги поссорились после совместного застолья. Не стерпев обиды от мужа, женщина сначала толкнула его в спину, а когда он упал — села сверху и задушила металлической цепью.
Суд признал женщину виновной, следующие семь лет она проведет в колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию 1,2 миллиона рублей родственникам убитого,
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