Жительницу Свердловской области осудили за тайное оформление кредита на подругу

Суд вынес приговор жительнице города Реж Свердловской области, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщил tagilcity.ru .

Установлено, что фигурантка обратилась к подруге с просьбой занять денежные средства. Поскольку владелица телефона не умела обращаться с банковским приложением, она позволила приятельнице произвести операцию через свой смартфон.

Однако на следующее утро дочь потерпевшей заметила, что злоумышленница не только перевела 50 тысяч рублей, но и взяла кредит на сумму 205 тысяч рублей, перечислив деньги на свой счет. Теперь обвиняемой придется выплатить похищенные средства подруге.