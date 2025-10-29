Жительница Сочи выплатит штраф за незаконную вырубку деревьев в размере 10 млн рублей

Прокуратура выявила, что на приусадебном участке на улице Виноградной в Сочи уничтожили более 40 видов деревьев и кустарников. Изначально владелица участка указала, что основное назначение территории — «подсобное хозяйство, предпринимательство и общественное питание», написала «Кубань 24» .

Суд первой инстанции не взыскал с нее ущерб за вырубку нескольких десятков южных деревьев без порубочного билета, оштрафовав лишь на 210 тысяч рублей за уничтожение краснокнижного карийского инжира. Однако Краснодарский краевой суд изменил решение, признав незаконной вырубку всех растений. Он взыскал с ответчицы около 10 миллионов рублей.

Суд установил, что основной вид разрешенного использования земельного участка — «магазины», что также указано в договоре купли-продажи земли. Владелица была обязана получить разрешение на вырубку растений, так как использует участок по назначению — там расположены торговые точки.

Кассационная жалоба жительницы Сочи не изменила решения суда. Теперь она выплатит сумму нанесенного ущерба в пятикратном размере.