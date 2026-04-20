Жительницу Рязанской области задержали по подозрению в угрозах мужу топором

Правоохранители задержали 45-летнюю жительницу Сасовского района Рязанской области по подозрению в угрозах убийством. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По версии следствия, происшествие случилось после застолья: когда гости разошлись, фигурантка обвинила 29-летнего мужа в том, что он уделял слишком много внимания одной из подруг. Пытаясь доказать свою правоту, женщина схватила топор и пригрозила зарубить супруга. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, выбежал на улицу и вызвал полицию.

Прибывшие на место участковые изъяли топор и доставили гражданку в отдел. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.