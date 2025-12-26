Жительницу Приморья задержали по делу об угоне Lexus

Правоохранители задержали 32-летнюю жительницу Уссурийска Приморского края, подозреваемую в ночном угоне автомобиля Lexus. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

По словам владельца машины, он решил подвезти малознакомую женщину, голосовавшую на дороге. Впоследствии фигурантка угнала иномарку, пока водитель был в аптеке.

Задержанная объяснила свое поведение желанием добраться до родственников. Автомобиль нашли на стоянке возле жилого дома. Возбуждено уголовное дело.