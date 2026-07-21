Жительницу Подмосковья задержали за мошенничество с арендой автомобилей

Полиция задержала жительницу Щелкова, которую подозревают в серии мошенничеств на сумму более 39 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Следствие установило, что 31-летняя женщина предлагала владельцам иномарок услуги по сдаче транспортных средств в аренду и обещала ежемесячные выплаты дохода. За первые 2-3 месяца жительница Подмосковья действительно перечисляла деньги, но затем переставала выходить на связь.

«Находившиеся в ее распоряжении иномарки она по поддельным документам и по заниженной цене перепродавала третьим лицам», — отметила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Всего женщина сбыла 12 машин, две из которых продала дважды разным покупателям. Против фигурантки возбудили 14 уголовных дел.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников. Мужчина из Сыктывкара получил от обманутой пенсионерки миллион рублей.