Жительницу Петербурга задержали по подозрению в распространении наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину в Выборге с подозрением на распространение наркотиков. Об этом написала Neva.Today .

Инцидент произошел ночью 9 сентября около дома №59 на Лесном проспекте Петербурга, когда полицейские остановили каршеринговую машину Kia Rio, управляемую 27-летней жительницей города. Проверяя документы, правоохранительные органы обратили внимание на ее взволнованное поведение и осмотрели салон автомобиля. Внутри куртки, находившейся на заднем сиденье, были обнаружены металлический контейнер с самодельными сигаретами и запрещенные вещества.

По результатам экспертизы изъятое вещество было направлено на экспертизу, а подозреваемую доставили в отделение полиции. Дальнейший обыск в ее квартире на Новосибирской улице выявил дополнительные доказательства преступной деятельности: готовые к реализации пакеты с наркотическими веществами, электронное оборудование для взвешивания и упаковочные материалы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело.