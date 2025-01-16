Жительницу Петербурга осудят за мошенничество с квартирой на проспекте Ветеранов

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летней петербурженки. Ее обвиняют в мошенничестве с квартирой стоимостью более девяти миллионов рублей, пишет Рiter.tv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировского района Северной столицы.

По версии следствия, злоумышленница, которая работала сиделкой погибшей одинокой женщины, знала, где лежат документы на квартиру своей подопечной. После смерти хозяйки она решила завладеть ее имуществом и представилась ее дочерью.

Подделав свидетельство о рождении, обвиняемая вступила в наследство и похитила квартиру на проспекте Ветеранов. Предполагалось, что жилье перейдет в собственность города.