Жительницу Пензенской области арестовали за смертельный удар сожителя ножом

Жительницу села Грабово Бессоновского района Пензенской области заключили под стражу по обвинению в смертельном ранении 43-летнего сожителя. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 6 октября во время застолья между парой произошел конфликт: мужчина попросил сожительницу сходить за алкоголем, а после ее отказа стал оскорблять женщину. В ответ 43-летняя обвиняемая ударила сожителя ножом в грудь. Спустя несколько дней потерпевший скончался в больнице.

Следователи изъяли орудие преступления и назначили комплекс экспертиз. Фигурантке предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.