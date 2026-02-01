Жительницу Новокузнецка обвинили в организации незаконных азартных игр

В Новокузнецке задержали женщину, подозреваемую в организации незаконных азартных игр. Против 32-летней предпринимательницы было возбуждено уголовное дело, написал сайт sibdepo.ru .

Согласно следствию, женщина незаконно разместила игровые автоматы в Кузнецком районе, в то время как подобные заведения разрешено открывать лишь в специально отведенных игорных зонах. Правоохранительные органы провели операцию и пресекли ее незаконную деятельность.

На допросе подозреваемая призналась в содеянном. Следователи изъяли игровые автоматы и продолжают собирать доказательства для передачи дела в суд.

Стоит отметить, что ранее министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о легализации онлайн-казино в России.