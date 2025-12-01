Жительницу Нового Уренгоя будут судить за смерть сожителя

В Новом Уренгое 39-летняя женщина обвиняется в убийстве своего сожителя. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело. Расследование вело местное подразделение Следственного комитета России, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По информации правоохранителей, происшествие случилось ночью 15 октября 2025 года. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с сожителем.
Женщина взяла нож и ранила потерпевшего в грудную клетку. Мужчина скончался от тяжелой травмы на месте происшествия.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте