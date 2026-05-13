Жительницу Нижегородской области задержали по делу о жестоком убийстве брата
Правоохранители задержали 29-летнюю жительницу города Сергач Нижегородской области. Ее заподозрили в убийстве родственника, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По версии следствия, фигурантка поссорилась с 38-летним двоюродным братом. Вооружившись ножом, она ударила оппонента в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Ранее женщина привлекалась к ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело.
