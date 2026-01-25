Жительницу Нижегородской области отправили в тюрьму после убийства мужа

Судебные инстанции Нижегородской области рассмотрели дело о тяжком преступлении, совершенном женщиной в Варнавинском районе. Было установлено, что летом 2025 года обвиняемая находилась в жилище в деревне Плющицыно вместе со своим супругом. В результате бытовой ссоры женщина нанесла смертельный удар мужем бутылкой по голове, отчего последний скончался мгновенно, написало НИА «Нижний Новгород» .

Женщина решила скрыть следы преступления и обратилась за помощью к знакомому, который согласился содействовать сокрытию трупа. Совместными усилиями тело погибшего супруга было перенесено в соседний хозяйственный сарай и там захоронено. Уголовное расследование показало, что оба фигуранта сознались в совершении преступления и дали показания, подтвердившиеся проведенными судебными экспертизами.

Суд вынес обвинительный приговор обоим участникам событий. Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима. Ее сообщник, признанный виновным в пособничестве, был осужден на шестимесячный срок принудительных работ с удержанием четверти заработка в доход государства.