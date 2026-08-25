Жительницу Нижегородской области обвинили в ранении знакомого

Женщину заключили под стражу после конфликта со знакомым в поселке Северный. Мужчина получил ножевые ранения и выжил, сообщает «Время Н» .

Следствие возбудило уголовное дело против 37-летней ранее судимой жительницы Варнавинского округа. Ее обвиняют в покушении на убийство знакомого. Суд заключил женщину под стражу.

По данным следствия, конфликт произошел 20 августа в поселке Северный. На лестничной клетке многоквартирного дома на улице Победы женщина поссорилась со знакомым и ударила его ножом не менее пяти раз в шею и спину.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Он выжил.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.