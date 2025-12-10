Жительницу Нижегородской области обязали выплатить более 29 млн рублей за вред почве

Краснобаковский межрайонный суд удовлетворил иск регионального Управления Россельхознадзора и обязал жительницу Нижегородской области выплатить более 29 миллионов рублей за серьезный вред, нанесенный почве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Женщина организовала незаконный карьер по добыче песка на участке сельхозназначения в Краснобаковском округе. Площадь карьера составила свыше 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на соседней территории в 200 квадратных метров плодородный слой земли был перекрыт буртом, написало АБН24.

Специалисты отобрали почвенные пробы и зафиксировали резкое ухудшение качества почвы. Содержание подвижного калия в земле снизилось на 88%, органического вещества — на 84%, а подвижного фосфора — на 95%. Решение о взыскании вступило в законную силу 8 декабря 2025 года.