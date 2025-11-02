Жительницу Кузбасса задержали за пьяную поножовщину с приятелем
Силовики задержали 55-летнюю жительницу Киселевска Кемеровской области по подозрению в нападении. Об этом сообщил vse42.ru со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.
По предварительным данным, хозяйка квартиры, расположенной на улице 50 лет Города, напала с ножом на гостя. Женщина, находясь в состоянии опьянения, ударила приятеля по голени.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте